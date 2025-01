Sambuca, na Itália, vende mais de 220 casas a estrangeiros

ROMA, 10 JAN (ANSA) – Uma família de Londres, na Inglaterra, comprou uma casa por três euros na cidade de Sambuca, na Itália, entrando para as mais de 220 residências vendidas a estrangeiros que se mudaram para o local nos últimos anos.

Sambuca, na Sicília, é um vilarejo fantasma no sul da Itália que tem feito esforços para atrair novos residentes. No início, as ofertas de casas custavam 1 euro (R$ 6,2), mas agora, em sua terceira campanha, o governo municipal elevou o preço das propriedades para a partir de 3 euros (R$ 18,7). Uma delas foi adquirida pela gerente de programação Lindsey Fitzgerald, 36, seu marido, o publicitário Robert Mosley, 44, e pelos dois filhos do casal, Mark e Maisy, de quatro e sete anos.

“Hoje realizei um sonho”, disse Fitzgerald, natural da Irlanda do Norte, nesta sexta-feira (10), após assinar o contrato preliminar e receber as chaves da propriedade do prefeito da cidade, Giuseppe Cacioppo.

“Desde ontem que ando pelas ruas com meu marido e meus filhos”, acrescentou a nova moradora de Sambuca, que contou que a família visitou o museu local, além de provar pratos típicos e o “excelente vinho local”.

“Que lugar maravilhoso, estamos muito felizes com esta escolha”, observou ela, explicando que pensou “que fosse piada” quando leu pela primeira vez sobre o negócio em um jornal de Londres.

A moradia de 60 metros quadrados e dois andares foi vendida ao casal que pretende mudar-se para lá e trabalhar remotamente, tal como outros estrangeiros que compraram imóveis no município, segundo informação de Cacioppo.

“Nos tornamos uma cidade multiétnica e multicultural”, destacou o prefeito, acrescentando que mais de 220 casas locais foram compradas por estrangeiros que se mudaram para Sambuca nos últimos anos. (ANSA).