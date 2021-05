Sambista Nelson Sargento está internado após testar positivo para Covid-19

Nelson Sargento, de 96 anos, foi internado na última sexta-feira (21) no Inca (Instituto Nacional de Câncer) após testar positivo para Covid-19. A informação foi confirmada nesta terça-feira (25) pela família do sambista.

O cantor, compositor e presidente de honra da Mangueira está sendo acompanhado pelos médicos por conta do seu histórico de paciente oncológico, por ter sofrido de um câncer de próstata anos atrás. A família pediu privacidade diante do momento de atenção, mas informou que “seu quadro clínico é estável, apesar da preocupação com a situação pulmonar”.

No dia 26 de fevereiro, o compositor recebeu a segunda dose contra a Covid-19 em sua casa, vestindo uma camisa do seu time do coração, o Vasco da Gama.

Por conta de sua idade, Sargento foi um dos primeiros cariocas a receber o imunizante contra a Covid, em uma cerimônia no Palácio da Cidade, ao lado do ator Orlando Drummond, de 101 anos.

Após ser vacinado, o baluarte da Mangueira fez questão de cantar alguns versos de sua canção “Agoniza mas não morre”, que diz: “Samba, agoniza mas não morre, alguém sempre te socorre, antes do suspiro derradeiro”.

COMUNICADO OFICIAL SOBRE ESTADO DE SAÚDE DO MESTRE NELSON SARGENTO

A família do mestre Nelson Sargento comunica a todos os amigos e fãs sua internação hospitalar por ter contraído a covid. A família pede reserva e orações nesse momento difícil.

“Segundo o mais recente boletim médico, o quadro clínico é estável, apesar da preocupação com a situação pulmonar, em função da covid. ” Continuemos em orações e, tão logo tenhamos novas informações, levaremos ao conhecimento de todos! 💛🙏

Instagram will load in the frontend.

Veja também