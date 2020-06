Sambista Claudinho Guimarães morre de infarto aos 50 anos

Faleceu no último domingo (14), o sambista Claudinho Guimarães, compositor da música “Quando Gira Girou”, que ficou muito famosa na voz de Zeca Pagodinho.

Aos 50 anos de idade, Claudinho sofreu um infarto fulminante, segundo informações da prefeitura de Maricá (Rio de Janeiro).

Muito sentido com a perda do amigo, Zeca Pagodinho usou a sua rede social para prestar uma última homenagem: “O mundo do samba está de luto com a passagem de Claudinho Guimarães. Autor de “Quando a gira girou”, Claudinho era um amigo querido do Zeca e figura sempre presente em Xerém. Nossos sentimentos à família e a todos os fãs desse sambista tão talentoso”, escreveu o artista.

Além de seu grande sucesso “Quando Gira Girou”, Claudinho Guimarães também compôs sucessos para a cantora Alcione “Mangueira é Mãe”, Diogo Nogueira “Da Melhor Qualidade”, Beth Carvalho e Leandro Sapucahí, entre outros.

