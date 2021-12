Samarco atinge 7% do mercado de exportação de pelotas no 1º ano após retomada, diz CEO

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Samarco abocanhou 7% de participação no mercado transocêanico de pelotas de minério de ferro, após retomar suas atividades há um ano com 26% de sua capacidade, e é atualmente a sexta dentre as maiores exportadoras globais, disse à Reuters o presidente da companhia, Rodrigo Vilela.

A empresa, uma joint venture da Vale com o grupo BHP, voltou a operar em 23 de dezembro de 2020, depois de cinco anos de paralisação devido ao colapso de uma de suas barragens de rejeitos de mineração, em novembro de 2015.

Até o rompimento da barragem, a Samarco era vice-líder do mercado transoceânico de pelotas, com 20% do mercado.

Desde o retorno das atividades até o fim deste ano, a previsão é atingir 7,7 milhões de toneladas produzidas, e a companhia já comercializou todo esse volume, segundo o presidente da mineradora.

(Por Marta Nogueira)

