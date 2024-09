Samara Felippo tem crise de choro após relatar problemas de saúde da mãe

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/09/2024 - 10:12 Para compartilhar:

Samara Felippo usou o seu perfil no Instagram, na madrugada desta segunda-feira, 9, para fazer um desabafo sobre os problemas que enfrenta por ser mãe solo. A atriz, que tem duas filhas – Alícia, de 15 anos, e Lara, de 11, do seu relacionamento com o ex-jogador de basquete Leandrinho -, lamentou que agora tem que se dividir ainda mais para cuidar de sua mãe, Lea Felippo, que está doente e mora em outra cidade.

A artista mora em São Paulo e sua genitora no Rio de Janeiro. Ela passou o fim de semana na Cidade Maravilhosa cuidando de Lea e voltou para a terra da garoa à noite. Porém, nesse espaço de tempo, sua mãe precisou ser internada novamente. Ela está com três fraturas na coluna, além de uma hérnia antiga na cervical.

Com isso, Samara precisou acionar sua rede de apoio novamente, para que cuidem de suas filhas enquanto ela está no Rio com a mãe. “Sobre maternidade solo, rede de apoio, solidão e angústia”, iniciou.

+ ‘Só paro quando me pagar’, diz Samara Felippo sobre briga judicial com Leandrinho

“Fazia tempo que eu não chorava tanto na minha vida. Eu achei que tivesse deixando minha mãe bem, dei um beijinho, tinha até story com ela em pé na cozinha, eu fazendo purê de batata pra ela, foi eu pousar em São Paulo e ela ter uma crise. Agora vou ter que recorrer a uma rede de apoio de novo pra deixar as meninas aqui e conseguir cuidar da minha mãezinha”, completou

“Médico medicou, deu sugestão de um tratamento mais conservador e, se não aguentar, uma cirurgia, que não é tão invasiva assim. Ela tentou, a gente comprou colete, tomou os analgésicos, e eu precisava voltar pra São Paulo pra tocar minha vida aqui com as minhas filhas. Deixei ela bem, só que ela não está bem”, lamentou.

“Ela foi internada de novo, meu irmão está lá com ela e eu estou indo pra lá pra revezar. Minha mãe não teve muitos amigos, porque viveu pro casamento e pros filhos, mas tem a família. Então, a gente está se revezando: eu, meu irmão e meus primos. Se for só a coluna, que faça a cirurgia e está tudo bem. E que seja só a coluna. Tenho medo é de pulmão, de rim; na idade dela… medo, pânico. Então, amanhã estou no Rio e dou notícias”, explicou.

Assista abaixo: