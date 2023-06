Samara Felippo se manifesta após processo de Mário Frias por uso de emojis de palhaço

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/06/2023 - 21:01 Compartilhe

A atriz Samara Felippo, 44 anos, se pronunciou após processo que o seu ex-colega de Malhação (TV Globo), o deputado federal pelo PL de São Paulo Mário Frias, 51, está movendo contra ela.

Nesta quinta-feira (15), ela usou a sua conta no Instagram para comentar a sua ligação com Frias, destacando ter relação com a ex-esposa do o parlamentar, a também atriz Nívea Stelmann.

“Amo, respeito muito minha amiga, irmã Nívea e amo e admiro muito Miguel (filho dela com o ‘excelentíssimo’ deputado), mas não sou madrinha do filho dela e não sou madrinha do filho dele”, esclareceu ela.

“Imprensa caótica, se informe antes de publicar. Ela é madrinha da minha filha mais velha! Não tenho qualquer ligação com esse deputado”, completou ela nos Stories.

O deputado move ação contra Samara por ela ter usado de emojis de palhaço, de cocô e de jumento para cobrir a sua imagem ao publicar uma foto antiga que reunia vários colegas do elenco de Malhação.

Pais de Miguel, de 18 anos, Mário Frias e Nívea Stelmann foram casados de 2003 a 2005.

Confira a publicação de Samara Felippo no Instagram:

