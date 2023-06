Samara Felippo rouba a cena com cliques em Fortaleza

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2023 - 6:46 Compartilhe

Samara Felippo recebeu uma chuva de elogios de seus seguidores na última terça-feira (28). No Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos e vídeos de uma viagem a Fortaleza (CE), local que visitou recentemente com as filhas.

Em alguns dos registros, ela aparece vestindo um biquíni laranja e até dançando ao lado da filha caçula. Em outras fotos, a atriz foi clicada curtindo o dia de praia vestindo um conjunto preto.

As imagens encantaram seguidores de Samara, que não pouparam elogios nos comentários. “Com todo respeito, você ‘tá voando’ de simpatia e lindeza. Feliz daquele que te tem ao lado!”, constatou um internauta. “Bonita pra caramba”, escreveu outro. Confira:

