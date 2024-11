Samara Felippo reflete sobre estimular autoestima de crianças pretas: ‘Olhar atento e pulso firme’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2024 - 14:59 Para compartilhar:

Samara Felippo, 46 anos, fez uma reflexão sobre a importância de trabalhar a autoestima desde a infância, sobretudo de crianças pretas. Ela, que é mãe de duas meninas e já sentiu o peso do preconceito racial contra as filhas, compartilhou um vídeo em que destaca o seu papel para a formação de jovens mais confiantes na sociedade.

“Num cenário ainda longe de ser acolhedor, amoroso e inclusivo pra elas, é imprescindível que essa autoestima seja construída na primeira infância. Numa sociedade onde esse crime ainda é relativizado, precisamos ter o olhar atento e pulso firme pra defender nossas crianças e adolescentes. E se posso usar desse meu privilégio, usarei.”, escreveu ela na legenda da postagem no Feed do Instagram, nesta quarta-feira, 6.

Na publicação, a atriz lembrou que há alguns anos teve um canal no YouTube através do qual provocava debates sobre como os jovens pretos são tratados na sociedade, chamado “Muito Além de Cachos”.

“Foi uma forma que eu achei de saber cuidar com carinho, com amor. Eu sei que esse tipo de abordagem com crianças pretas faz uma diferença, trabalha a autoestima delas, as empodera”, disse ela no vídeo.

A artista aproveitou o momento para exaltar a filha, que recentemente mudou o corte de cabelo.

“Tem muito tempo que alguém não deixa meu cabelo assim, juro, tô muito feliz, meu Deus, tá lindo demais”, dizia a mensagem da jovem, feliz com a transformação no visual.

Samara é mãe de Alícia, de 15 anos, e de Lara, 11, ambas de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa, o Leandrinho. Os dois se conheceram em 2008 e se separaram em 2013.

