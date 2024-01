Samara Felippo reencontra as filhas dois meses após meninas viajarem para os EUA

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/01/2024 - 21:04 Para compartilhar:

Samara Felippo, 45 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, 16, para compartilhar registros ao lado das filhas, nos EUA, para onde elas foram há dois meses.

Em um carrossel publicado no Instagram, a atriz mostrou como foi o reencontro com as meninas: Alícia, de 14, e Lara, de 10, filhas de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa, o Leandrinho, que atualmente mora na Califórnia e é técnico do time da NBA Sacramento Kings.

+ Samara Felippo chora ao relatar partida de filha para os Estados Unidos

+ Samara Felippo mostra ‘antes e depois’ com 23 anos de diferença

“Do primeiro encontro em Sacramento (CA) depois de dois meses até nosso passeio levando elas para ver neve pela primeira vez… Nós, nós 3”, comemorou ela na legenda da publicação no Feed.

“Estou montando um reels, mas por enquanto fiquem com essa chuva de amor! Que saudade que eu estava”, completou a mãe coruja.

No final do ano passado, Samara contou a seus seguidores na rede social que a filha mais velha moraria com o pai.

Além das meninas, Leandro Barbosa também é pai de Isabela, 3, e de Julia, 1, de seu casamento com a influenciadora Talita Rocca.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias