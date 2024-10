Samara Felippo rebate comentários sobre filha tê-la ‘largado’ para morar com o pai

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/10/2024 - 14:25 Para compartilhar:

Samara Felippo utilizou as redes sociais para responder comentários sobre o suposto “abandono” que sofreu da filha mais velha, Alicia, que havia ido morar com seu ex-marido e pai da garota, o ex-jogador de basquete Leandrinho, em 2023.

“É tanta ignorância e caretice, que acham que minha filha mais velha ‘me largou’, foi morar com o pai e está lá até hoje”, escreveu a atriz no Instagram. Alice voltou para o Brasil em março e atualmente mora com a mãe e a irmã mais nova, Lara, de 11 anos. O suposto motivo da volta da garota foi a divulgação da dívida de um imóvel de Samara e Leandrinho, que foram casados de 2008 a 2013.

“Acho que quem vem vociferar o seu ódio nas minhas postagens, não me acompanha ou sequer sabe da minha vida. Vê pedaços de entrevistas aleatórias onde levanto questões sobre maternidade que não só afetam a mim, mas também a milhares de mulheres” reforçou ela sobre os comentários.

A atriz é conhecida por falar sobre maternidade nas redes sociais. Recentemente Samara, Giselle Itié e Carolinie Figueiredo lançaram o terceiro episódio do videocast “Exaustas”, que estreou no último dia 26. As três debatem questões como maternidade, carreira, relacionamentos e outros temas do “universo feminino”.