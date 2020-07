Samara Felippo posa de lingerie e dá show de autoestima

Aos 41 anos, Samara Felippo mostrou o corpo usando apenas lingerie. A atriz, que passou por duas gestações, não mudou quase nada comparada a sua juventude, e mostrou que a idade é apenas um número.

Na legenda, escreveu: “Oi mundo! Sigo me amando. Tenho feito fotos minha, sozinha, sob meu olhar. Mas as vezes me pego fugindo do espelho. Ele reflete o que ainda não aceito. Sigo inspirada por muitas mulheres. Sigo uma nova alimentação. Sigo aprendendo novas receitas. Sigo feliz. Sigo minhas lutas. Sigo em casa. Sigo… e você?”

Veja também