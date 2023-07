Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 0:59 Compartilhe

Samara Felippo encantou seguidores nesta terça-feira, 26. Nos stories do Instagram, a atriz mostrou um “antes e depois” com uma comparação de duas fotos de si.

Em ambos os cliques, ela aparece vestindo top preto e calça jeans, com a barriga à mostra. O primeiro registro é de quando ela tinha 21 anos, em 2000. O segundo é atual, com 44 anos. Com a exceção de alguns traços diferentes, a atriz quase não sofreu mudanças com o tempo.

“Minhas Samaras”, escreveu, na foto. Confira:

