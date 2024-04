Samara Felippo faz reflexão em meio à batalha judicial contra o ex-marido: ‘Não vale a pena desistir agora’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/04/2024 - 14:47 Para compartilhar:

Samara Felippo, 45 anos, voltou a falar sobre a batalha judicial que vem travando ao longo de 10 contra o ex-marido, o jogador de basquete Leandrinho Barbosa, 41. Nesta quarta-feira, 3, ela usou as redes sociais para refletir sobre o que ela tem vivido desde que tornou o caso público, o que ocorreu há poucas semanas.

Recentemente, Samara revelou que o ex-atleta está com dois meses de atraso na pensão das filhas que os dois tiveram juntos. Ela chegou a expor, também, que Leandrinho teria reclamado do valor estipulado na Justiça após ter tido outros filhos de seu atual casamento, além de ter solicitado no banco empréstimo de valor elevado para a esposa quando já devia pensão às filhas que teve com Samara.

Já nesta quinta-feira, 3, a artista publicou, através dos Stories do Instagram, uma série de reflexões que remetem ao conforto que vem travando com o ex nos últimos tempos.

“Não vale a pena desistir agora, não. Olha o tanto que você já surtou para chegar até aí. Reflita”, disparou ela.

“A gente só toma na cara e quer que sejamos delicadas?”, diz a segunda postagem nos Stories.

“Manipulação é quando alguém culpa você pela sua reação ao desrespeito dele. Leia isso quantas vezes forem necessárias”, aconselha ela em mais uma publicação.

E a atriz segue com suas reflexões: “Homem não teme uma mulher independente financeiramente, homem teme uma mulher que age com frieza”.

Samara e Leandrinho foram casados de 2008 a 2013. Juntos eles tiveram 2 filhas: Alícia, de 14 anos, e Lara, 10.

