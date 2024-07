Samara Felippo expõe mensagem ofensiva enviada por atleta do Fluminense: ‘Não fede nem cheira’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/07/2024 - 21:11 Para compartilhar:

Samara Felippo, 45 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 3, para expor comentários que recebeu de um jogador de tênis de mesa do Fluminense em seu direct. O texto exibido por ela mostra críticas do atleta a respeito de sua maternidade, além de palavras ofensivas.

A mensagem compartilhada por Samara, o atleta tece análises sobre o comportamento da atriz, que publicou um vídeo nos Stories do Instagram para exibir o texto.

“Oieee, só queria saber se você não tem vergonha de constranger sua filha assim. Que você é uma pessoa podre e analfabeta funcional, o Brasil todo já sabia, mas achei que como mãe tu poderia ser um pouquinho menos pior. Engano meu!”, diz a mensagem.

“Além de tudo, como tá na geladeira esquecida, precisa estragar o aniversário da filha para ter um vídeo viral e 15 minutos de fama novamente, já que com sua ‘arte’ você não tem competência para aparecer. Meus pêsames para sua filha que não tem culpa do lixo de ser humano que você é”, continuou ele.

Samara mandou um recado para o atleta e chamou a atenção do clube: “Oi, Fluminense. Esse recado é para você. Vou deixar aqui o perfil dele e, no próximo Story, a mensagem que esse querido atleta deixou para mim, de quem eu nem sabia da existência, que não fede nem cheira. Ele vem aqui no perfil de uma mulher, de uma mãe, que ele nem sabe do corre, nem sabe do rolê, não sabe o que acontece na minha vida, para interferir, me humilhar e me ofender, e a maneira como eu materno a minha filha. Olha que loucura”, começou ela.

“Ih, vai conferir isso aí que vocês vão ler agora. Então, Fluminense, olha que bacana”, disse ela, fazendo, também, a marcação do perfil do atleta.