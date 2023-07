Samara Felippo expõe episódio racista em voo para Portugal: ‘Congelei’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2023 - 19:31 Compartilhe

A atriz Samara Felippo usou as redes sociais, nesta sexta-feira (14), para desabafar após ter presenciado um episódio de racismo durante um voo entre Espanha e Portugal.

Em sua conta no Instagram, a artista contou que estava indo de Barcelona para Lisboa, em Portugal, de classe econômica e, no momento de fazer o check-in, descobriu uma promoção para viajar de primeira classe, que ela acabou aproveitando.

“Vejo uma família feliz, as crianças, principalmente por estarem na 1º classe, ok. Descobri que os avós, que também estavam ali no voo, deram as passagens para toda a família. Iam para Roma”, relatou ela.

Ela seguiu em seu relato e disse que o episódio de racismo aconteceu quando ela circulou na aeronave.

“Eu levantei para ir ao banheiro e me arrumar para dormir, a avó ali estava aguardando, uma senhora de seus 60 e poucos anos, talvez, me viu e assim foi: ‘Esse não é o avião que iríamos, é um horror’. Dei uma risadinha sem graça e respondi: ‘Eu estou achando ótimo!’. ‘Ah, não! Pagamos 20 mil… foi 20 ou 25? (Se dirigindo ao marido sentado)’ ’25’, ele respondeu.”

“‘Você é atriz, né?, perguntou. ‘Sim, sou’. ‘A vi há pouco em uma novela que passou com você. Linda.’ ‘Ah, obrigada’, eu respondi. ‘Sim, Chocolate com Pimenta deve ser. Mas agora eles só colocam pessoas pretas para fazer novela'”, disse a atriz sobre a fala da senhora.

Chocada ao ouvir a fala da senhora, Samara quase perdeu a reação.

“Congelei e ao mesmo tempo meu rosto começou a queimar. Eu disse de supetão: ‘Que bom, né!?’ ‘Ah, mas é só isso!’, ela continuou. ‘Mas é muito necessário, senhora’, respondi. ‘Ah, não, eu sei. Não que eu seja….’, emendou a mulher. ‘Você é!!! Racista! É sim, pode acreditar!'”, teria a atriz respondido ao comentário da senhora.

Ao final, Samara desabafou sobre seu sentimento de indignação.

“Eu devia ter falado mais! Devia ter exposto ela para o avião inteiro! Por mais que essa senhora morra sendo racista, a filha dela ali pelo menos estava absorvendo algo e por que não pensar que passaria para os filhos brancos essa educação”, finalizou.

