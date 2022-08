Samara Felippo escolhe look inusitado para balada: ‘Ela me domina’

Da Redação 06/08/2022 - 9:08 Compartilhe

Na noite da última sexta-feira (05), Samara Felippo, de 43 anos, surpreendeu seus seguidores com a escolha de seu look para curtir o início do fim de semana.

Em registros publicados no Instagram, a atriz apareceu usando um body cavado, estampado com a figura de um ET, além de um short curto aberto, luvas e botas.

Na legenda de sua publicação, Felippo brincou com a ideia de um alter ego, que teria tomado posse dela enquanto estava de pijama e a transformado. “Juro que eu tento segurar essa vaca, mas ela me domina”, escreveu Samara.