Samara Felippo dá detalhes de relacionamento aberto com humorista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2024 - 9:32 Para compartilhar:

A atriz Samara Felippo detalhou na quinta-feira, 5, o relacionamento aberto que vive com o humorista Elidio Sanna. Ela e Elidio namoram há 10 anos e, segundo a artista, têm uma relação monogâmica, mas aberta.

+ Virginia Fonseca, Carla Diaz e mais: confira a decoração de Natal dos famosos

Samara explicou que isso quer dizer que os dois se relacionam afetivamente apenas um com o outro, mas têm a liberdade de ficar com outras pessoas fora do namoro.

“Eu estou em um lugar que eu gosto, que é uma liberdade em que nós nos respeitamos, eu quero viver com essa pessoa, […] mas, se estivermos em uma festa – os dois juntos ou ele sozinho -, e ele tiver uma vontade, um desejo de beijar na boca e ficar com outra pessoa, eu acho que isso não me afetaria”, disse.

A atriz não soube dizer como se sentiria caso Elidio se relacionasse sexualmente com outra pessoa. “Se ele tiver [uma relação sexual], eu quero partir do princípio que somos pessoas livres. Só que, dentro de um acordo, eu não quero saber”, contou.

Samara ainda comentou que, caso o namorado se apaixonasse por alguém, gostaria de ser comunicada. “Eu tenho o direito de saber se eu quero continuar [na relação] ou não”, afirmou.