Samara Felippo chora ao relatar partida de filha para os Estados Unidos

Samara Felippo revelou nesta quinta-feira, 30, que sua primogênita, Alicia (14), foi morar nos Estados Unidos. A adolescente vai viver com o pai, Leandro Barbosa, que é jogador de basquete e reside no país.

“Depois de muita conversa, encorajamento, apoio, diálogos, minha adolê decidiu bater asas […] E eu tenho muito orgulho, como mãe, de ela, com 14 anos, estar tão segura e decidida em tomar um rumo que muda vida, rotina, costumes, idioma, distância de quem ela ama”, escreveu a atriz, na legenda da publicação feita em seu Instagram.

“Alicia foi morar com o pai, a madrasta e as irmãs mais novas. Ao mesmo tempo por aqui vivo esse ‘luto’, importante pra mim também como mãe e pra ela […] Sinto só um pouco ainda, porque com a ida da Alicia, eu e Larinha estamos nos apoiando muito uma na outra”, continuou ela, que também é mãe de Lara (10).

Em meio a fotos da despedida de Alicia no aeroporto, a atriz ainda mostrou um vídeo caindo em lágrimas ao relembrar a presença da filha em casa. Veja:

