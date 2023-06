Samara Felippo arrasa em look para festa e arranca elogios: ‘Maravilhosa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/06/2023 - 12:59 Compartilhe

A atriz e produtora Samara Felippo, de 44 anos, compartilhou com os seus seguidores uma sequência de fotos do look escolhido para a festa Apocalipse Tropical, em São Paulo, que ocorreu na noite de sexta-feira, 9.

De meia calça arrastão e um body rosa com estampa de onça, Samara caprichou nas poses. A atriz também apostou em um batom rosa para compor o look.

Nos comentários da publicação, os seguidores deixaram diversos elogios. “Maravilhosa”, “gata”, “linda” e “perfeita” foram alguns dos comentários deixados pelos fãs de Samara Felippo.

Confira as fotos:

