Samara Felippo abre coração sobre uso de álcool

Samara Felippo fez um desabafo para Giselle Itié e Carolinie Figueiredo. A atriz contou que costumava ficar embriagada muitas vezes, e que até hoje sofre com a bebida.

“Eu já bebi muitas vezes na minha vida. Eu fui uma adolescente dos 20 aos 30 anos, dos 30 aos 40, até hoje um pouquinho que bebo bem”, contou. “Eu gosto de beber em festas com os meus amigos, eu gosto de beber em casa? Eu tenho certeza que eu já passei uma situação de estar muito louca, fiquei com alguém e essa pessoa veio para cima mesmo me vendo em estado vulnerável. Eu acho que não vai ter uma mulher que não tenha um mínimo de relato sobre isso”, acrescentou Samara.

Um seguidor questionou a atriz sobre o momento em que ela fala que um homem foi para cima dela num momento de vulnerabilidade. “Nós não somos todos iguais. Homem oprime a mulher. É a cultura de opressão mesmo. A opressão é do homem. O respeito tem que ter, óbvio. Mas, é uma questão de estatística. Quantos homens morrem estuprados na rua? Tô aqui, me expondo, me vulnerabilizando, para que você, mulher, que está assistindo esse vídeo agora, saiba que você não é obrigada a agradar ninguém”, respondeu ela.

