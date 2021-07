Samantha Schmutz mostra ataque enviado por Bolsonarista: ‘Email fofo dos minions’

Desde que resolveu ‘dar a cara a tapa’ e se posicionar politicamente contra a má gestão do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), diante da pandemia do novo coronavórus, entre outros aspectos, Samantha Schmutz vem sendo bastante criticada por Bolsonaristas, apoiadores do presidente do Brasil.

No Stories do Instagram, a atriz compartilhou com seus seguidores um e-mail ofensivo que recebeu dos defensores de Bolsonaro. O conteúdo trazia palavras de ataque direcionadas a Schmutz.

“Olha o e-mail fofo que os minions mandam”, escreveu ela na legenda do post: “Vc Samantha, vai para a Venezuela para vc ver como é a vida. Vai morar lá, vai, sua p*ranha esquerdista doente”, dizia a mensagem enviada.

Veja a publicação de Samantha Schmutz:

