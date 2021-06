Samantha Schmutz manda indireta para Luciano Huck após ele revelar voto em branco

Samantha Schmutz voltou a gerar polêmica ao comentar sobre assuntos polêmicas. Na manhã desta quarta-feira (16), a atriz fez um post nos Stories do Instagram que levantou suspeitas se seria uma possivél indireta para Luciano Huck, que na noite de ontem foi entrevistado do “Conversa com Bial”, da TV Globo, e revelou que votou em branco nas eleições presidenciais de 2018.

“Ninguém nunca me perguntou isso diretamente, mas eu não vou me furtar da resposta, porque acho que hoje em dia no Brasil você não se posicionar é você compactuar com o que tá acontecendo. Eu votei em branco na última eleição, é o que eu devia ter feito e fiz com bastante tranquilidade. Os dois candidatos que se apresentavam naquela época, eu não me sentia representado por nenhum dos dois. Votei em branco e votaria em branco de novo”, disse Huck no programa.

Na publicação compartilhada por Schmutz na rede social estava escrito: “Quem votou em branco em 2018 e continua afirmando que votaria de novo é conivente com tudo o que está acontecendo no país! Se toda a destruição e genocídio promovidos por Bolsonaro não mudou a sua opinião é porque você é parte do problema!”.

Veja o post de Samantha Schmutz:

