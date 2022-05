Samantha Schmütz é criticada nas redes sociais após indireta para Juliette

Polêmica no ar! Durante entrevista no Altas Horas do último sábado (14), Juliette afirmou que artistas com alcance devem se posicionar politicamente. “Como artista eu acho que é uma obrigação. A gente tá num lugar de destaque, a nossa carreira não é só para nós, a gente tem um papel social, então acho que tudo que atinge a sociedade nos diz respeito”, disse.





Nesta segunda-feira (16), em postagem no Instagram da Mídia Ninja que replicou a fala, Samantha Schmütz deixou um comentário alfinetando a cantora. “Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?”, questionou. A atriz apagou o comentário logo em seguida, mas os seguidores da página salvaram a publicação. Os cactos, como são conhecidos os fãs da cantora, então, saíram em defesa de Juliette.

“Eu fui em um show pela primeira vez. Passei o dia inteiro na fila. Eu corri na frente dos carros na hora que ela foi na fila. Eu pulei as grades pra pegar na mão dela. Fiquei sem voz de tanto que cantei. Tudo isso pela Juliette. A minha artista favorita”, escreveu uma seguidora.

Outros artistas criticaram a postura da atriz. “Meu dels, ela é artista !! Oq eu tô questionando eh oq ou quem consideramos arte ou artista. nem tudo eh sobre mim, sobre ela ou vc. eh sobre oq construímos. vamos além. eu sou assim, muito prazer. gosto de pensar junto, criar dúvidas. não gosto de verdades absolutas obsoletas”, compartilhou Linn da Quebrada no Twitter.

A atriz Fernanda Paes Leme relembrou a postagem que fez neste sábado (14), após ter assistido a um show da cantora. “É demais ver a Juliette realizando um sonho grande que tá só começando e ver o respeito que ela tem por tudo, sabe…dava pra ver que ela transbordava gratidão e também sabia que aquilo tudo era pra ser dela. Ela não prometeu nada e entregou MUITOOOOO além!”

Os fãs de Juliette aproveitaram para encher as redes sociais de Schmütz com críticas à atriz. “Mulheeer, deixa de ser amargurada. Eu hein”, comentou um cacto em uma publicação recente de Samantha. “Não precisa diminuir outras mulheres pra vc se sobressair gata . Sucesso pra vc”, escreveu outra, na mesma foto.

Juliete lançou, também nesta segunda-feira (16), o hit Cansar de Dançar, que fala de críticas e rótulos. “Eu vou te mostrar onde é meu lugar”, diz um verso.