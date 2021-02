Sam Bird vence a segunda prova da Fórmula E na Arábia Saudita

A segunda das duas provas da Fórmula E realizadas neste fim de semana em Al-Diriyah (Arábia Saudita), terminou com a vitória do piloto britânico Sam Bird, da Jaguar Racing. Assim como a primeira, que aconteceu na sexta (26), a corrida de sábado foi disputada à noite, o que nunca tinha ocorrido na história da competição até então. Completaram o pódio o holandês Robin Frinjs, da Envision Virgin Racing, em segundo, e o português Antônio Félix da Costa, da DS TECHEETAH, em terceiro.

Your 60 second highlights from our second race under the lights in Diriyah. Read the full race report here https://t.co/2WsDFaqdPh#DiriyahEPrix pic.twitter.com/BSsb9jtJ0W — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 27, 2021

Dois brasileiros terminaram dentro da zona de pontuação. Sérgio Sette Câmara, da Dragon/Penske Autosport, foi o quarto colocado, enquanto Lucas di Grassi, da Audi Sport, foi o oitavo.

Com a vitória no sábado, Sam Bird se consolidou ainda mais como o único piloto a vencer pelo menos uma prova em todas as temporadas da Formula E até agora. A categoria começou a ser disputada em 2014/2015. Ele também se juntou a Lucas di Grassi (campeão em 2016/2017) como o segundo maior vencedor da categoria na história, com 10 vitórias. O líder é o suíço Sébastian Buemi, campeão em 2015/2016, com 13 triunfos.

Na tabela de classificação, após as duas primeiras provas da temporada, o líder é o holandês Nyck de Vries, que venceu a primeira corrida e terminou em nono na segunda. O piloto da Mercedes tem 32 pontos, seguido por Sam Bird, com 25, e Robin Frinjs, com 22. Sérgio Sette Câmara é o nono, com 12 pontos, e Lucas di Grassi o 14º, com seis.

A próxima parada da temporada será em Roma (Itália), no dia 10 de abril.

