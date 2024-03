Sam Altman retorna ao conselho da OpenAI junto com três novos diretores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/03/2024 - 21:33 Para compartilhar:

A OpenAI disse hoje que o CEO Sam Altman está retornando ao renovado conselho de administração da empresa, depois que uma investigação interna concluiu que ele era o líder certo para companhia.

A empresa também adicionou três novos membros ao conselho: Sue Desmond-Hellmann, ex-CEO da Fundação Bill & Melinda Gates; a ex-executiva da Sony Entertainment Nicole Seligman e Fidji Simo, CEO da Instacart. O conselho também anunciou novas medidas de governança, incluindo uma linha direta de denúncia para funcionários e contratados da OpenAI.

As mudanças no conselho e o retorno de Altman marcam o fim de um capítulo tumultuado para a OpenAI, que tem estado no centro da revolução da inteligência artificial desde que lançou seu chatbot ChatGPT no final de 2022.

A OpenAI entrou em crise de liderança em novembro, quando seu conselho de administração anterior demitiu inesperadamente Altman do cargo de CEO e diretor do conselho. Ele retornou vários dias depois como CEO, mas não para o conselho, aguardando a revisão de um escritório de advocacia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias