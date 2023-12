Sam Altman é eleito CEO do ano pela revista Time

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/12/2023 - 17:49 Para compartilhar:

Sam Altman foi eleito CEO do ano 2023 pela revista americana Time, que elege anualmente as personalidades mais marcantes do ano. O executivo é CEO e fundador da empresa de inteligência artificial (IA) OpenAI, que dominou o segmento nos últimos meses.

Altman já havia sido considerado uma das 100 pessoas mais importantes de IA em 2023 pela revista, mas é a primeira vez que é eleito CEO do ano. O título vem junto com a onda de IA, que começou em janeiro, logo após o lançamento do ChatGPT, da OpenAI, em novembro de 2022. A empresa vem se destacando como líder em um campo que avançou rapidamente e incentivou outras grandes empresas de tecnologia a investirem nesse mercado.

Entre os feitos, Altman também se destacou pelo lançamento do GPT-4, versão mais atual da IA que alimenta o ChatGPT, capaz de criar imagens, além de fazer traduções e produzir textos. Por ter sido o pioneiro dessa área das IAs generativas, Altman foi muito elogiado por executivos de tecnologia e até chegou a ser comparado com Steve Jobs.

Apesar de todo o destaque que Altman teve ao longo do ano, o CEO foi demitido da OpenAI em 17 de novembro sem muitas explicações mas, após cinco dias, foi readmitido ao cargo. O período de caos chocou o mundo da tecnologia, mas teve uma reviravolta impactante, com a recondução de Altman ao cargo e a demissão do conselho da OpenAI que barrou seu líder.

Apesar das incertezas sobre sua demissão, analistas acreditam que o real motivo teria sido um desacordo de ideias entre Altman e o conselho da OpenAI sobre o futuro da empresa. No entanto, toda a equipe da startup ameaçou se demitir caso Altman não voltasse, e assim, prestes a migrar para a Microsoft, ele voltou a ser presidente-executivo.

