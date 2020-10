Salzburgo e Lokomotiv empatam por 2 a 2 pelo Grupo A da Liga dos Campeões

O austríaco RB Salzburgo e o russo Lokomotiv empataram por 2 a 2 nesta quarta-feira (21), em partida disputada na Áustria, válida pela primeira rodada do Grupo A da Liga dos Campeões.

Os visitantes abriram o placar através do atacante português Éder (19), mas a equipe austríaca virou com os gols dos meias Dominik Szoboszlai (45) e Zlatko Junuzovic (50). O empate da equipe da Rússia chegou com o meia bielorruso Vitaly Lisakovich (75).

Completam esta chave o espanhol Atlético de Madrid e o alemão Bayern de Munique, atual campeão do torneio continental.

As equipes voltam a entrar em campo pela competição europeia no dia 27 de outubro, com o Lokomotiv recebendo o Bayern, enquanto o RB Salzburgo vai à Espanha encarar o Atlético de Madrid.

