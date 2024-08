Salzburg e Sparta Praga vencem e ficam mais perto da nova Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/08/2024 - 19:08 Para compartilhar:

O austríaco Salzburg e o tcheco Sparta Praga, ambos com vitórias fora de casa por 2 a 0 sobre o ucraniano Dínamo Kiev e o sueco Malmö, respectivamente, saíram com boas vantagens nesta quarta-feira (21) dos jogos de ida dos playoffs de acesso à Liga dos Campeões.

Os dois enfrentarão os duelos de volta em casa, o que os coloca mais perto da classificação.

A vitória do Salzburg sobre o Dínamo de Kiev não aconteceu na Ucrânia devido à guerra no país, mas sim na vizinha Polônia, em Lublin.

O playoff é a última rodada da fase preliminar antes do início da Liga dos Campeões, já com a presença de grandes nomes do continente, dentro do novo formato do mais importante torneio europeu.

Não haverá mais a habitual divisão em oito grupos de quatro equipes, mas sim um grupo único e um sistema de classificação por pontos para as 36 equipes participantes.

Também nesta quarta-feira, foram disputados outros dois jogos de ida do playoff.

O Young Boys, atual campeão suíço, conseguiu uma vantagem ao vencer o turco Galatasaray por 3 a 2.

O atacante Joël Monteiro colocou os suíços na frente no primeiro tempo com um gol logo aos 3 minutos e outro nos acréscimos (45’+4). Na segunda etapa o belga Michy Batshuayi empatou (66′ e 72′) para os turcos. O gol da vitória do Young Boys foi marcado por Filip Ugrinic de pênalti, já aos 86 minutos.

Na terça-feira, foi disputada uma primeira rodada de partidas de ida do playoff: o francês Lille e o croata Dinamo Zagreb obtiveram boas vantagens ao vencerem o tcheco Slavia Praga (2 a 0) e o Qarabag, do Azerbaijão (3 a 0) respectivamente.

— Resultados dos jogos de ida dos playoffs de acesso à Liga dos Campeões:

– Terça-feira:

Dinamo Zagreb (CRO) 3 Pjaca (29′), Kulenovic (75′, 80′)

Qarabag (AZE) 0

Bodo/Glimt (NOR) 2 Bjortuft (52′), Maatta (62′)

Estrela Vermelha (SRB) 1 Mimovic (75′)

Lille (FRA) 2 David (52′), Zhegrova (77′)

Slavia Praga (CZE) 0

– Quarta-feira:

Young Boys (SUI) 3 Monteiro (3′, 45’+4), Ugrinic (86′ de pênalti)

Galatasaray (TUR) 2 Batshuayi (66′ e 72′)

Midtjylland (DIN) 1 Chilufya (79′)

Slovan Bratislava (SVK) 1 Blackman (59′)

Malmö (SWE) 0

Sparta Praga (CZE) 2 Stryger (31′ gol contra), Rynes (89′)

Dinamo Kiev (UCR) 0

Salzburg (AUT) 2 Nene (29′), Kjaergaard (50′ de pênalti)

