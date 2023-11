Salvo por transfusões, Fedez lidera evento de doação de sangue

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/11/2023 - 15:50 Para compartilhar:

MILÃO, 18 NOV (ANSA) – O rapper Fedez participou neste sábado (18) de um evento para promover a doação de sangue em Milão, após ter se salvado de uma hemorragia interna graças a três transfusões em outubro passado.

A iniciativa ocorreu diante da Catedral de Milão, em pleno centro da cidade, e também foi motivo de polêmica devido à presença de políticos.

“Doar sangue é um gesto simples que faz bem a vocês mesmos e ajuda a salvar vidas”, disse Fedez. “Eu vivi na pele o quanto é importante ter bolsas de sangue disponíveis e faço um mea culpa por ter demorado a descobrir isso. Sem doadores, eu não estaria aqui hoje”, acrescentou.

O evento foi uma parceria entre a Fundação Fedez e a Coordenação Interassociativa de Voluntários Italianos do Sangue (Civis). O rapper, no entanto, deixou a área onde eram feitos os discursos quando Romano La Russa, secretário de Segurança da Lombardia e membro do partido de direita Irmãos da Itália (FdI), o mesmo da premiê Giorgia Meloni, assumiu a palavra.

“Nunca vi o senhor La Russa envolvido [nessa iniciativa]”, disse o artista a jornalistas. O secretário respondeu que foi convidado por doadores de sangue e que “não sabe nem mesmo quem é Fedez”, um dos artistas mais famosos da Itália.

O rapper passou oito dias internado entre o fim de setembro e o início de outubro devido a hemorragias internas causadas por úlceras intestinais. Após receber alta, fez um apelo para os italianos doarem sangue, o que se refletiu em filas nos postos de coleta nos dias seguintes. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias