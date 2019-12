Salvini torce por retorno de Ibrahimovic ao Milan

ROMA, 17 DEZ (ANSA) – O ex-ministro do Interior da Itália Matteo Salvini afirmou nesta terça-feira (17) que torce para que o atacante Zlatan Ibrahimovic retorne ao Milan.

O clube lombardo e o Bologna brigavam pela contratação do sueco, mas o diretor da equipe rossoblù, Walter Sabatini, já confirmou que Ibrahimovic decidiu não reforçar o time comandado por Sinisa Mihajlovic. A notícia abriu caminho para o Milan e os jornais italianos já cravam o retorno de Ibrahimovic, que também revelou que voltará ao futebol do país. “Espero que Ibra venha para o Milan, pelo menos é um golpe de vida”, disse Salvini no Senado.

Salvini é torcedor declarado do Milan e costuma ser visto assistindo os jogos do seu time do coração no San Siro.

Aos 38 anos, Ibrahimovic atuou pelo Milan entre 2010 e 2012, anotando 56 gols em sua passagem e conquistando a Série A da temporada 2010/11, a última vencida pelo tradicional clube lombardo.(ANSA)