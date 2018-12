Salvini nega desembarque de 300 imigrantes na Itália

ROMA, 22 DEZ (ANSA) – O ministro do Interior e vice-premier da Itália, Matteo Salvini, negou neste sábado (22) um pedido de “emergência de Natal” da ONG espanhola “Proactiva Open Arms”, que busca um porto para levar cerca de 300 imigrantes resgatados no mar. A entidade lançou um apelo no Twitter ao governo italiano, após ser recusada por Malta. A Open Arms informou que salvara 300 pessoas, em três embarcações com risco de naufrágio, e que está à deriva, em baixas temperaturas de inverno no Hemisfério Norte, esperando que algum país se disponha a aceitar os imigrantes.

“Eu disse não. Minha resposta é clara: os portos italianos estão fechados! Para os traficantes de seres humanos e para quem os ajuda, o jogo acabou”, afirmou Salvini. (ANSA)