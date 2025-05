Salvini e Le Pen participam de 1ª oração do papa Leão XIV

ROMA, 11 MAI (ANSA) – O vice-premiê da Itália e ministro de Infraestrutura, Matteo Salvini, e a líder do partido francês Reagrupamento Nacional, Marine Le Pen, participaram na manhã deste domingo (11) na Praça São Pedro, no Vaticano, da primeira oração do papa Leão XIV.

A informação foi confirmada em comunicado oficial divulgado pelo partido italiano ultranacionalista Liga, cujo Salvini é secretário.

Condenada em março passado por desvios de fundos da União Europeia a quatro anos de prisão e cinco anos de inelegibilidade, Le Pen, que disse ter “praticamente” as mesmas ideias políticas de Salvini, está na Itália para discursar na escola política da Liga, em Roma.

“É um prazer e uma honra poder encontrar minha amiga Le Pen, que será minha convidada na Escola de Treinamento Político da Liga esta tarde. Combativa, sorridente, determinada a vencer as eleições presidenciais na França em 2027 sem se deixar intimidar”, escreveu o vice-premiê da Itália, enfatizando que os dois líderes estão “trabalhando juntos para mudar esta Europa de burocracia e ideologia”. (ANSA).