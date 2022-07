++ Salvini e Berlusconi descartam governo com M5S ++

ROMA, 17 JUL (ANSA) – Os líderes dos partidos ultranacionalista Liga, Matteo Salvini, e do conservador moderado Força Itália (FI), Silvio Berlusconi, descartaram neste domingo (17) a possibilidade de manter a coalizão do governo nacional com o Movimento 5 Estrelas (M5S), principal causador da crise política no país.

Em comunicado conjunto, Salvini e Berlusconi informam que a hipótese de governar com o movimento liderado por Giuseppe Conte está “descartada devido à sua incompetência e falta de confiabilidade”. (ANSA).