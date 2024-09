Salvini convoca ‘grande mobilização’ após pedido de prisão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/09/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 16 SET (ANSA) – O vice-premiê e ministro da Infraestrutura e dos Transportes da Itália, Matteo Salvini, anunciou nesta segunda-feira (16) que o próximo comício de seu partido ultranacionalista Liga na cidade de Pontida, na região da Lombardia, será “uma grande mobilização”.

“O próximo comício, marcado para 6 de outubro, será uma grande mobilização pelo direito à segurança dos cidadãos italianos, pela liberdade de pensamento e de expressão, pelo respeito à soberania popular e nacional”, afirmou ele, durante a reunião do conselho federal convocada para discutir seu julgamento.

A declaração é dada dois dias após os promotores de Palermo pedirem uma pena de prisão de seis anos para Salvini, acusado de sequestro e omissão de documentos oficiais no caso que o então ministro do Interior deu uma ordem para impedir o desembarque de 147 migrantes resgatados no Mediterrâneo pelo navio da ONG espanhola ProActiva Open Arms, em agosto de 2019.

Na ocasião, a embarcação ficou 20 dias estacionada em frente à ilha de Lampedusa, e a maior parte das pessoas a bordo só pôde descer na Itália após uma intervenção da Justiça Administrativa, que determinou o desembarque por motivos sanitários.

Por sua vez, Salvini disse que estava apenas defendendo as fronteiras italianas ao manter os migrantes a bordo do navio e garantiu que a medida fazia parte de sua política antimigratória linha-dura.

“Toda a Europa, incluindo aquela com governos socialistas, está protegendo as fronteiras e aumentando os controles e as expulsões”, acrescentou ele.

Já o vice-secretário da Liga, Andrea Crippa, afirmou que o próximo comício será “animado” e o povo do partido “fará com que Salvini sinta o seu apoio” em uma “reação pacífica, mas democrática”.

De acordo com Crippa, a Liga fará ouvir a sua voz porque esse pedido de prisão “trata-se de um ataque a Salvini e à Liga”.

“Declaramo-nos inocentes, porque fizemos o que os italianos nos pediram nas urnas. Mesmo defendendo as fronteiras do país. Agora Salvini, e portanto a Liga, correm o risco de 6 anos de prisão e é vergonhoso compreender como, nem todos, mas uma parte do poder judiciário emite sentenças baseadas em simpatias políticas”, enfatizou o vice-secretário.

Por fim, convidou os principais aliados internacionais da Liga para expressarem seu apoio a Salvini durante o comício, que no ano passado contou com a presença da francesa Marine Le Pen.

(ANSA).