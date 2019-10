Salvini acusa Turquia de genocídio contra curdos

ROMA, 13 OUT (ANSA) – O ex-ministro do Interior da Itália Matteo Salvini comparou neste domingo (13) a ofensiva da Turquia contra os curdos na Síria com o genocídio armênio ocorrido há 100 anos.

“Um século atrás, ocorreu o genocídio dos armênios por obra dos turcos, do Império Otomano. Pode ser comparado ao que acontece agora, colocando os curdos no lugar dos armênios”, disse Salvini em um programa da emissora de TV Rai.

A ofensiva turca na Síria provocou condenações praticamente unânimes na política italiana, da esquerda à direita. O ministro das Relações Exteriores do país, Luigi Di Maio, pedirá nesta segunda-feira (14) para a União Europeia bloquear a exportação de armamentos para Ancara.

Se Bruxelas não acolher a solicitação, a Itália adotará o embargo individualmente, assim como já foi feito por países como Alemanha e França. Roma também convocou o embaixador da Turquia para exprimir sua insatisfação com a incursão militar. (ANSA)