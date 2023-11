Salto pandêmico: psicólogos explicam por que você se sente 3 anos mais jovem

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 17/11/2023 - 4:37 Para compartilhar:

O surto global de COVID-19 teve um efeito prejudicial na saúde mental de todos, um impacto ainda hoje sentido. Uma pesquisa mostrou que as crianças ainda enfrentam dificuldades na escola , enquanto os jovens adultos reclamam que sua maturidade foi atrofiada – um fenômeno que os especialistas chamam de “salto pandêmico” . “

Casey Corradin, apresentadora do podcast “Between Us Girlies”, postou um vídeo de 35 segundos no TikTok detalhando sua compreensão da frase da moda.

“Qualquer idade que você tinha quando a pandemia começou é onde você está mentalmente”, disse o podcaster aos ouvintes. “Porque três anos foram desperdiçados.”

Curiosamente, ela se lembrou de pessoas de 20 e poucos anos que temem ter demorado muito para “descobrir sua vida” e de pessoas de 30 e poucos anos cujas perspectivas de começar uma família parecem desconfortavelmente próximas agora.

O popular termo de pesquisa #pandemicskip (Santo Pandêmico em inglês) acumulou mais de 11 milhões de visualizações no TikTok, com inúmeros usuários compartilhando como um bloqueio social de anos prejudicou seu desenvolvimento pessoal.

“Tenho 26 anos agora, mas sempre digo que ainda me sinto com 23”, confessou um espectador no clipe de Corradin, que obteve mais de 3,7 milhões de visualizações no aplicativo. “Achei que me sentia mais jovem por outros motivos e simplesmente não estava mentalmente preparado para ser adulto.”

“Finalmente, uma palavra para descrever como tenho me sentido. ‘Salto pandêmico’, que alívio finalmente identificar a fase”, agradeceu um observador.

Nova Cobban, psicóloga no Reino Unido, descreve o “salto pandêmico” como a sensação de que perdemos marcos de crescimento e oportunidades que teriam ocorrido durante os anos em que o mundo esteve em espera.

“[As pessoas] perderam tantas experiências que constituem a nossa sensação de passagem do tempo que parece que a vida estava em espera em vez de seguir em frente”, disse Cobban ao The Post. “Muitas vezes os dias passavam sem qualquer novo estímulo, mudança significativa ou progresso. Isso alterou nossa percepção de quanto tempo estava passando.”

“Como resultado deste ‘tempo perdido’, há uma sensação de desconexão entre o estágio de nossas vidas em que sentimos que estamos e a realidade da idade e do estágio em que nos encontramos”, explicou ela.

Além disso, continuou Cobban, a ansiedade em relação à própria existência passageira “pode levar as pessoas a querer acertar o relógio e voltar atrás e ainda ter as experiências associadas à sua fase de vida sem julgamento”.

Quando o desejo natural de permanecer jovem de coração se depara com a agitação psicológica de uma crise global mortal, o resultado – deixando-nos com uma sensação de imobilidade – dificulta o crescimento interior e inspira-nos a aderir a impulsos mais juvenis.

No ano passado, um relatório publicado na PLOS One discutiu uma “curvatura na trajetória da personalidade, especialmente em adultos mais jovens” após os confinamentos pandémicos. Descobriu-se que os traços positivos associados à maturidade psicológica, como a consciência e a amabilidade, diminuíram entre os jovens adultos, enquanto o neuroticismo – aquilo que nos deixa ansiosos e com medo – aumentou desde 2020.

No entanto, Cobban garante que, embora este contratempo nas áreas pessoal e profissional possa parecer isolador para alguns, eles não estão sozinhos.

“A vida de todos entrou em pausa, por isso estamos experimentando coletivamente a necessidade de recalibrar e realinhar – isso significa que é mais provável que seus colegas estejam no mesmo estado de lapso de tempo que você e, dessa forma, não estamos atrasados. qualquer coisa”, disse ela.

Basta perguntar aos seus amigos, aconselhou Smriti Joshi , psicólogo-chefe da Wysa , um aplicativo de saúde mental guiado por IA.

“Conectar-se com outras pessoas que compartilham experiências semelhantes pode fornecer validação e um senso de comunidade”, disse ela, “promovendo a resiliência e estratégias de enfrentamento adaptativas”.





