Salmiak: nasce uma nova raça de gatos?

Gatos naturais da Finlândia lembram um tipo de confeito salgado nórdico, com sua pelagem cambiante do preto para o branco. Embora não constem dos registros de pedigree, salmiaks já conquistaram muitos corações humanos.Um grupo de pesquisadores da Finlândia estudou uma nova variedade de gatos com uma coloração peculiar: cada pelo de seu "smoking" muda gradualmente do preto para o branco, da base para a ponta.

Essa pelagem inspirou o apelido "salmiak", em referência aos confeitos de alcaçuz salgado aromatizados com amoníaco, muito apreciados desde os países nórdicos até o Benelux (Bélgica, Holanda, Luxemburgo), passando pela Alemanha, onde se chamam "salzlakritz".

Um estudo publicado pela revista Animal Genetics sugere tratar-se de uma mutação genética inédita. O primeiro avistamento do fenótipo salmiak foi em 2007: no centro da Finlândia, os residentes começaram a notar os felinos que, além da pelagem inusual, costumam ter caudas brancas ou quase brancas e olhos amarelos ou verdes.

O efeito "alcaçuz salgado" é mais notável nos de pelo negro, mas também observável nos de outras cores. Por suas características atraentes, eles não tardaram em ser adotados e converter-se em companheiros domésticos.

Popularidade garantida, mesmo sem pedigree

O grupo científico finlandês examinou o DNA em amostras de sangue de quatro "salmiaks". De início, não encontraram mutações conhecidas que justificasse a pelagem rara, mas o sequenciamento do genoma completo revelou a deleção do gene KIT, essencial para a coloração de diversos animais.

Em seguida fez-se a análise genética de 180 gatos domésticos e três representantes do novo fenótipo. A constatação: os animais com duas cópias da mutação apresentavam o padrão salmiak, enquanto os demais tinham só uma cópia ou nenhuma.

Isso não só confirmou que a mutação genética deve ser responsável pela coloração distintiva, como que ela é recessiva, sendo necessário que ambos os genitores portem pelo menos uma cópia dela para que o filhote desenvolva a característica. Os cientistas sugerem que a nova variante seja designada wsal, abreviatura de "w salmiak".

A pesquisa lançou luz sobre a grande variedade genética das populações de gatos domésticos. Embora ainda não esteja certo de que os salmiaks vão ser reconhecidos oficialmente nos registros de pedigree, eles já conquistaram um lugar no coração de numerosos amantes dos felinos.

