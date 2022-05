Em SP, show marca o lançamento de CD de Mônica Salmaso em parceria com Dori Caymmi

Já disponível em streaming, o álbum Canto sedutor (Biscoito Fino), uma parceria de Mônica Salmaso e Dori Caymmi, ganha sua versão física nos dias 11 e 12 de junho, quando a cantora e o compositor fazem seu lançamento em show no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Focado na parceria de Dori com Paulo César Pinheiro, o repertório tem clássicos como Velho Piano, Desenredo e Estrela de terra, mas também inéditas: A água do Rio Doce, Raça morena e a canção que batiza o disco.