Salles se queimou

A crise ambiental fez com que o Novo, partido de Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, o abandonasse à própria sorte. Em nota emitida agora à noite, o presidente do partido João Amoêdo fez questão de esclarecer que não há qualquer digital da legenda na indicação de Salles para o governo.”O ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, não foi uma indicação do NOVO e, portanto, não representa a instituição. O ministro foi escolhido e responde ao presidente Bolsonaro”, afirmou. Na crise provocada pelas queimadas, quem se queimou foi o ministro.