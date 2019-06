Salim Mattar evita falar de nomes para BNDES

Um dos cotados para assumir o BNDES no lugar de Joaquim Levy, o secretário especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia, Salim Mattar, desconversou ao ser questionado se o nome para a presidência do banco de fomento já foi escolhido. “Não sabemos ainda. O ministro (Paulo Guedes) falará com vocês (a imprensa) daqui a pouco”, afirmou ao chegar ao edifício sede da Economia.

Guedes esteve reunido com o presidente Jair Bolsonaro e também já retornou ao prédio, mas entrou pela garagem e não pela portaria principal.