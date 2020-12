Salgueiro-PE e Altos-PI empatam no jogo de ida das oitavas

Os primeiros 90 minutos do confronto entre Salgueiro-PE e Altos-PI pelas oitavas de final da Série D terminaram sem vencedor. Neste domingo (20), as equipes ficaram no 1 a 1 no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro (PE), em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil. Os dois times se reencontram no próximo domingo (27), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Felipe Raulino, o Felipão, em Altos (PI). Um novo empate leva a decisão da vaga às quartas de final para os pênaltis.

A temperatura na casa dos 34ºC impactou diretamente na postura das equipes, que pouco aceleravam o jogo. Cenário que não se modificou mesmo depois da paralisação para hidratação, por volta dos 23 minutos. Ao longo da primeira etapa, tanto Salgueiro como Altos apostaram nos jogadores de lado de campo, mas insistiram demais em cruzamentos sem êxito. Principalmente o Carcará, que apesar de se arriscar mais, encontrava dificuldades para localizar brechas na defesa do Jacaré.

A bola só balançou as redes quando os times começaram a finalizar de fora da área. Os piauienses saíram na frente aos 12 minutos. O volante Ray chutou e a bola desviou no atacante Betinho, que a tirou do alcance do goleiro Lucas. A resposta do Salgueiro veio aos 36. Ao invés de avançar pela esquerda e cruzar, o lateral Daniel cortou para dentro e arrematou da intermediária, no canto do goleiro Marcelo, que nada pôde fazer.

A etapa final começou completamente diferente, com uma sucessão de lances perigosos. Com menos de um minuto, o atacante Manoel fez o pivô e rolou para o meia Arcanjo finalizar rente à meta do Salgueiro. O time da casa respondeu aos dois, em chute do meia Renato que foi na trave. Aos seis, o Altos também parou no poste, após Lucas espalmar outra batida perigosa de Arcanjo. O goleiro do Carcará foi bem novamente aos oito, esticando-se para salvar um arremate de Manoel.

O Jacaré seguiu pressionando o Salgueiro, mas parando nas intervenções de Lucas e na falta de precisão nos chutes e no último passe. A equipe pernambucana, aos poucos, conseguiu sair mais para o ataque, mas sem a velocidade para aproveitar os espaços no sistema defensivo do Altos. Nos minutos finais o time piauiense retomou o comando das ações ofensivas, mas o placar não se alterou.

Outros resultados

O Globo-RN recebeu o Fast Clube-AM no estádio Manoel Barreto, em Ceará-Mirim (RN), e venceu por 2 a 1, de virada, em outro confronto pelas oitavas de final. O lateral Bernardo abriu o marcador para o Rolo Compressor, mas o atacante Edson Kapa e o meia Aurélio garantiram a vitória da Águia. O time potiguar tem a vantagem do empate na partida de volta, que será no próximo sábado (26), às 17h, na Arena da Amazônia, em Manaus, com transmissão ao vivo da TV Brasil. Se o Fast ganhar por um gol, a decisão será nas penalidades.

Dono da melhor campanha geral da Série D, o Brasiliense-DF foi superado pelo Mirassol-SP por 4 a 0, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP). O atacante Fabrício Daniel (três vezes) e o lateral Moraes marcaram para o Leão, que leva vantagem para o duelo de volta, no domingo que vem, às 15h, no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF), também com transmissão ao vivo da TV Brasil. O time paulista pode ser superado por três gols de diferença. Se o Jacaré devolver os quatro gols, a vaga sairá nos pênaltis.

