Salgadinho revela que já fez sexo com fã em camarim: ‘Aprontei para caramba’

Salgadinho, de 53 anos, ex- vocalista do grupo Katinguelê, fez revelações de sua vida íntima em entrevista ao programa ‘De Lado’ com Fefito, do UOL. Na sabatina, ele revelou que já transou com fã em camarim e admitiu que é uma pessoa que gosta muito de sexo.

“Só beijo é pouco, né? Aprontei para caramba! Mais do que beijo, pô, com certeza!”, disse sobre sexo com fã.

Salgadinho ainda contou que é uma pessoa que gosta de sexo: “Nunca fiz suruba. Mas já fui convidado para caramba”, confessou.

Questionado sobre algum pedido inusitado que recebeu na hora H, ele disse que pediram para ele cantar. “Já pediram. Mas eu prefiro ouvir as músicas e ficar transando ali – porque eu já canto [fora dali], né? Ou um ou outro, não dá para fazer as duas coisas”, brincou o famoso.

