Salesiano atento aos jovens pode ser surpresa de conclave

VATICANO, 5 MAI (ANSA) – Por Paola Lo Mele – Nascido em uma família de pescadores na Espanha, Ángel Fernández Artime é o primeiro reitor-mor da congregação salesiana a se tornar cardeal. E hoje ele está entre os possíveis sucessores de Jorge Bergoglio ao trono papal.

Seguindo a obra de São João Bosco e com seu carisma educativo, o alto prelado espanhol destacou-se pela atenção meticulosa aos jovens e às periferias.

Proveniente de Luanco, Astúrias, Artime, 64 anos, estudou na escola salesiana de León e obteve graduação em teologia pastoral e licenças em filosofia e pedagogia na Universidade de Valladolid.

Em 1987, tornou-se padre e, na sequência, começou a lecionar religião no instituto salesiano Santo Ángel, em Avilés, e depois tornou-se diretor do instituto salesiano em Ourense.

Nesta fase da sua vida, a sua vocação para os jovens já era evidente: foi escolhido como delegado para a pastoral juvenil, conselheiro e vigário no conselho da inspetoria de León. Em 2009, foi nomeado superior da inspetoria do sul da Argentina e assim entrou em contato com Bergoglio, então arcebispo de Buenos Aires.

Teólogo e pedagogo, trabalhou durante anos na educação da juventude, especialmente entre a Espanha e a América Latina, o que o aproximou daquele que seria o líder da Igreja Católica por 12 anos.

Em 2014, Artime foi eleito reitor-mor da congregação salesiana e, em 2023, foi nomeado cardeal pelo papa Francisco, que fez isso derrogando o “motu proprio cum gravissima” de 1962, que estabelece que todos os cardeais devem ser bispos.

No ano seguinte, o cardeal espanhol foi designado a sede titular de Ursona com a dignidade de arcebispo, em vista de sua ordenação episcopal prevista para mais tarde. Atualmente, ele é membro do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica.

Artime certamente será uma novidade no conclave: ele é reconhecido por sua abordagem direta, mais voltada para o serviço do que para a formalidade, símbolo de uma Igreja que quer acolher os mais jovens e quebrar fronteiras.

O cardeal espanhol não está apenas entre os papáveis, mas também faz parte de uma das ordens religiosas, os Salesianos, mais representadas na assembleia que escolherá o sucessor de Francisco (cinco eleitores). Então ele terá voz ativa.

Além disso, durante os anos em que foi chefe dos Salesianos, Artime visitou meio mundo e estabeleceu relações com altos prelados em todos os continentes. (ANSA).