Salesforce tem lucro diluído por ação abaixo da expectativa, mas supera em receita

A Salesforce registrou lucro líquido de US$ 1,53 bilhão no terceiro trimestre fiscal de 2025, que terminou em 31 de outubro de 2024, e lucro diluído por ação de US$ 2,41, abaixo da expectativa da FactSet de US$ 2,44.

Todavia, a receita do trimestre, de US$ 9,44 bilhões, ficou acima das estimativas dos analistas, que esperavam US$ 9,35 bilhões. No mesmo período do ano passado, a Salesforce reportou ganhos de US$ 2,11 por ação sobre uma receita de US$ 8,72 bilhões.

Às 18h22 (de Brasília), as ações da empresa de tecnologia subiam 5% no after hours de Nova York.