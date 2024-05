Salesforce surpreende em lucro, mas decepciona em receita e guidance

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 18:02 Para compartilhar:

A Salesforce registrou lucro líquido de US$ 1,53 bilhão no primeiro trimestre fiscal de 2025, encerrado em 30 de abril. O número é 670% mais alto do que o lucro registrado no mesmo período do ano passado. Ajustado por ação, o lucro foi de US$ 2,44, maior do que os US$ 1,69 gerados no mesmo período de 2023.

O valor ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que esperavam lucro por ação de US$ 2,37.

A receita da companhia subiu 11% na comparação anual, a US$ 9,13 bilhões. O valor, porém, veio abaixo do que os analistas ouvidos pela FactSet esperavam, que era de US$ 9,15 bilhões.

Para o trimestre atual, a Salesforce também atualizou suas projeções de receita, para a faixa entre US$ 9,2 bilhões a US$ 9,25 bilhões. As estimativas da FactSet eram para receita de US$ 9,345 bilhões.

No after hours de Nova York, às 17h45 (de Brasília), as ações da Salesforce recuavam 17,26%.