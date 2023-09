Salesforce e Google expandem parceria com foco em inteligência artificial generativa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2023 - 14:19 Compartilhe

A Salesforce e o Google anunciam, em comunicado, a expansão de uma parceria com foco em inteligência artificial (IA) generativa. Segundo as empresas, assistentes de IA generativa permitirão que clientes trabalhem com segurança em plataformas para gerar conteúdo personalizado no Google Workspace, entre outras vantagens.

A parceria aprofunda a parceria em computação em nuvem das duas empresas, mas elas afirmam que a integração realizada será apoiada por uma “privacidade robusta” e por proteções aos dados dos usuários, na Salesforce e no Google Workspace.

