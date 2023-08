Salesforce amplia lucro e ação sobe nos after hours em NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2023 - 19:20 Compartilhe

As ações da Salesforce subiram nos after hours em Nova York, depois que a empresa informou que seu lucro cresceu no último trimestre, em meio a corte de custos e sua inclinação para novos produtos que usam inteligência artificial (IA).

A empresa demitiu 10% da sua força de trabalho e reestruturou a sua equipa de vendas no início deste ano, numa tentativa de reorientar o negócio que antes se concentrava principalmente no crescimento das receitas e que agora trabalha para maximizar os lucros.

O lucro líquido da empresa nos três meses encerrados julho aumentou de US$ 68 milhões para US$ 1,27 bilhão, enquanto sua receita cresceu 11%, para US$ 8,60 bilhões. Após publicação dos resultados, as ações da Salesforce subiram 5,91% nas negociações após o mercado à vista, às 19h12 (de Brasília). Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias