Salernitana demite Davide Nicola após goleada da Atalanta

SALERNO, 16 JAN (ANSA) – Após a goleada de 8 a 2 sofrida contra a Atalanta, a Salernitana demitiu nesta segunda-feira (16) o técnico Davide Nicola, responsável pela milagrosa escapada do rebaixamento na temporada anterior.





Desde a vitória sobre a Lazio no final de outubro, a Salernitana somou apenas dois pontos em seis rodadas e despencou na tabela da Série A da Itália.

O comandante piemontês chegou em Salerno em fevereiro passado para substituir Stefano Colantuono. Sob a batuta de Nicola, a Salernitana fez um final de campeonato de altíssimo nível e impediu o rebaixamento da equipe na última rodada.

Na atual temporada, alguns dos objetivos do clube é prosseguir na elite do futebol da Itália e dar um salto de qualidade do ponto de vista da classificação. O time até teve alguns resultados expressivos, mas não chegou a engrenar.





Nicola, de 49 anos de idade, deixa o comando da Salernitana após 34 jogos que foram refletidos em oito vitórias, 12 empates e 14 derrotas.

A diretoria dos Cavullucci Marini já trabalham para encontrar um substituto e, no momento, existem três nomes sendo avaliados: Leonardo Semplici, Roberto D’Aversa e Eusebio Di Francesco.

Dona da defesa mais vazada do Campeonato Italiano, a Salernitana voltará aos gramados no próximo sábado (21) para enfrentar o líder Napoli, em Salerno. A equipe está em 16º, com 18 pontos, nove de distância da Sampdoria, que abre a zona do rebaixamento. (ANSA).

