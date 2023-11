Salernitana bate Lazio e consegue 1ª vitória da temporada no Italiano

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/11/2023 - 13:34 Para compartilhar:

Foram necessárias 13 rodadas, mas enfim a vitória veio: a Salernitana, lanterna do Campeonato Italiano, bateu a Lazio por 2 a 1 neste sábado (25) e venceu seu primeiro jogo na temporada.

Grigoris Kastanos (55′) e Antonio Candreva (66′), ex-jogador da Lazio, deram a virada à Salernitana após o time romano abrir o placar no primeiro tempo com um gol de pênalti do atacante Ciro Immobile (43′).

Mesmo com a vitória, a equipe do técnico Filippo Inzaghi continua na lanterna da Serie A, agora com 8 pontos, dois atrás do Empoli (17º), primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Por sua vez, a Lazio é a 10ª colocada, com 17 pontos, e somou sua sexta derrota no campeonato, um início decepcionante depois de terminar na segunda posição na temporada passada.

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Salernitana – Lazio 2 – 1

(14h00) Atalanta – Napoli

(16h45) Milan – Fiorentina

– Domingo:

(08h30) Cagliari – Monza

(11h00) Empoli – Sassuolo

Frosinone – Genoa

(14h00) Roma – Udinese

(16h45) Juventus – Inter

– Segunda-feira:

(14h30) Hellas Verona – Lecce





(16h45) Bologna – Torino

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 31 12 10 1 1 29 6 23

2. Juventus 29 12 9 2 1 19 7 12

3. Milan 23 12 7 2 3 20 14 6

4. Napoli 21 12 6 3 3 24 13 11

5. Atalanta 20 12 6 2 4 20 11 9

6. Fiorentina 20 12 6 2 4 20 16 4

7. Roma 18 12 5 3 4 22 14 8

8. Bologna 18 12 4 6 2 13 10 3

9. Monza 17 12 4 5 3 13 11 2

10. Lazio 17 13 5 2 6 14 15 -1





11. Torino 16 12 4 4 4 10 14 -4

12. Frosinone 15 12 4 3 5 17 20 -3

13. Genoa 14 12 4 2 6 13 16 -3

. Lecce 14 12 3 5 4 13 16 -3

15. Sassuolo 12 12 3 3 6 16 21 -5

16. Udinese 11 12 1 8 3 8 15 -7

17. Empoli 10 12 3 1 8 5 21 -16

18. Cagliari 9 12 2 3 7 12 24 -12

19. Hellas Verona 8 12 2 2 8 7 16 -9

20. Salernitana 8 13 1 5 7 10 25 -15

td/dam/mcd/cb

