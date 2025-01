Saldo devedor de operações garantidas pela União teve aumento de 24% em 2024, mostra Tesouro

O saldo devedor das garantias concedidas pela União em operações de crédito atingiu R$ 333,86 bilhões ao final do ano passado, de acordo com o Relatório Quadrimestral de Operações de Crédito Garantidas (RQG) do 3º quadrimestre de 2024 divulgado nesta sexta-feira, 31. Deste total, R$ 132,86 bilhões foram em operações de crédito internas e R$ 200,99 bilhões em operações de crédito externas, de acordo com o relatório do Tesouro.

Segundo o relatório, em 2024, o saldo devedor das operações garantidas teve um aumento de 24% comparado ao saldo de 2023 (R$ 269,30 bilhões). Entre os credores, os bancos federais – Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES – concentram 94,8% (R$ 125,97 bilhões) das operações de crédito internas, e os organismos multilaterais respondem por 94,8% (R$ 190,48 bilhões) das operações de crédito externas.

O Estado de São Paulo possui o maior saldo devedor em operações de crédito garantidas, com 13% do total (R$ 43,35 bilhões), seguido pelo Estado do Rio de Janeiro com 9,8% do total (R$ 32,86 bilhões).

O Tesouro aponta ainda que foram assinadas 191 novas operações de crédito garantidas em 2024, maior número da série histórica. Deste total, 150 foram contratos de garantia internos (123 com municípios e 27 com Estados) e 41 contratos de garantia externos (26 com Estados, 11 com municípios, 3 com entidades controladas e 1 com banco federal). O órgão destacou ainda a alta participação de novas operações garantidas com municípios, que totalizaram 134 contratos assinados (70,2%).

Em relação às dívidas honradas no ano passado, o Tesouro Nacional arcou com R$ 11,45 bilhões em débitos garantidos, o segundo maior valor da série histórica. Foram honradas dívidas dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul e Acre, além dos municípios de Taubaté (SP), Caucaia(CE), São José dos Campos (SP), São Gonçalo do Amarante (RN) e Santanópolis (BA). Desde 2016, a União realizou o pagamento de R$ 75,44 bilhões com o objetivo de honrar garantias em operações de crédito.